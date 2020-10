Pollution, consommation, risque d'accident... Le vrai du faux sur les SUV

C’est vrai si on regarde la moyenne des émissions de CO2 : les SUV en rejettent 20% de plus que les voitures classiques. Ils sont plus lourds, plus puissants et donc plus polluants. Mais il faut apporter une nuance : tous les SUV du marché ne polluent pas forcément plus qu’une Berline. Prenons l’exemple de deux voitures parmi les plus vendues en France, la Peugeot 208 et son équivalent SUV, la 2008. La première pèse 980 kilos, la deuxième 1192 kilos, et pourtant leur consommation est identique : 5,4 l/100 km. Les conducteurs de SUV ne sont donc pas tous de gros pollueurs.