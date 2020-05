Les émissions de CO2 en chute libre pendant le confinement, mais gare au retour de flamme

Cela correspond à plus d’un milliard de tonnes de différence, pour le plus grand plaisir de nos poumons. Début avril, au plus fort du confinement, l'étude a permis d'observer une baisse quotidienne de 17% par rapport à la moyenne de 2019.

Comme le révèle le site d'information Gizmodo, un rapport publié lundi par le Center for Research on Energy and Clean Air, une organisation indépendante qui surveille la pollution atmosphérique, montre que cette dernière explose dans toute la Chine depuis sa réouverture post-pandémie. Le groupe de scientifiques a surveillé les particules fines, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre et l'ozone entre avril et mai. Selon leurs résultats, tous les polluants ont dépassé les niveaux de l’année dernière, et ce très rapidement après la levée des interdictions. L'étude met principalement en cause les centrales électriques au charbon, nombreuses dans le pays et particulièrement polluantes.