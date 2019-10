Pollution : d’où viennent les galettes de pétrole qui envahissent les plages du Brésil ?

MYSTÈRE - Depuis début septembre, plus d’une centaine de plages brésiliennes ont été souillées par des nappes de pétrole dont l’origine est toujours inconnue. Certains parlent de "tragédie environnementale".

Quelques semaines après les terribles incendies qui ont dévasté la forêt amazonienne, le Brésil est de nouveau frappé par une catastrophe écologique. Depuis environ un mois, d’immenses galettes de pétrole souillent plus de 130 plages paradisiaques du nord-est du pays sud-américain. Problème : l’origine de ces nappes est toujours inconnue, même si les regards se tournent vers le Venezuela voisin.

Alors que la priorité des autorités brésiliennes consiste à trouver l’origine de la pollution et de nettoyer au plus vite ces plages, le ministre de l’Environnement brésilien, Ricardo Salles, a révélé que "plus de 100 tonnes de pétrole" ont d’ores et déjà été retirées des plages sur une étendue d’au moins 2000 kilomètres le long de la côte atlantique, une zone réputée pour ses plages et dont l’activité économique dépend en grande partie du tourisme.