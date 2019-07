Pollution dans les ports de Marseille : vers une connexion électrique des navires à quai ?

À Marseille, la chaleur grimpe ces derniers jours et avec elle ... la pollution atmosphérique. La qualité de l'air y est catastrophique, à tel point que le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en place des mesures de restriction des activités polluantes. Par exemple, la circulation différenciée, mise en place le 27 juin, est reconduite au moins jusqu'à mercredi. "L'arrivée des vignettes Crit'air me pousse à me demander pourquoi les paquebots en escale dans notre beau port ne se branchent pas tous au réseau électrique alors que la Méridionale a déjà emboîté le pas ?", nous interpelle Cyril, un internaute. L'activité maritime est en effet elle aussi responsable de la pollution de l'air et est d'ailleurs de plus en décriée dans la cité phocéenne. Plus que l'automobile ?





Début juin, l'ONG Transport & Environnement a analysé les rejets de 203 navires de croisière dans 150 ports européens. Résultat : Marseille est le 8e port le plus pollué d'Europe, un triste titre. Ce même organisme estime que les 57 paquebots qui ont fait escale à Marseille en 2017 ont rejeté quatre fois plus d'oxyde de soufre (SOx) que les 340.000 voitures circulant dans la ville. Quelques semaines plus tôt, AtmoSud, l'organisme chargé d’étudier la qualité de l’air en région Paca, indiquait de son côté que les émissions de dioxydes d’azote (NOx) émis par les bateaux ont pour la première fois été plus importantes que les rejets routiers en 2018. Cela n'est pas le cas pour l'ensemble des polluants comme les particules fines, mais c'est un point non négligeable. La raison est simple : pour continuer à alimenter leurs installations électriques à bord (climatisation, frigo, moteurs, etc.), les navires font tourner des groupes électrogènes alimentés en carburant marin.





En cette période de canicule, le port de Marseille s'est donc associé au plan antipollution de la préfecture du département, pour tenter de limiter cette pollution. Les navires doivent lever le pied ces jours-ci : au moins deux nœuds de moins en approche, comme dans le port. "Cela permet de réduire de 30% les rejets polluants", nous indique le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM).





Notre lecteur, Cyril, estime que supprimer l'utilisation de carburant lors des escales en branchant les navires au réseau électrique serait plus efficace. Il n'a pas tort.