Pollution de l'air en Île-de-France et à Marseille : les cartes des écoles les plus exposées

Pour alerter sur les niveaux de pollution atmosphérique dans les deux plus grandes villes françaises, les associations Respire et Greenpeace ont choisi de montrer les crèches et les écoles les plus exposées en Île-de-France et à Marseille. Il en ressort qu'un quart des écoles parisiennes dépassent les seuils légaux de concentration en dioxyde d'azote (NO2), selon la cartographie de Respire. À Marseille, ce sont 22% des établissements scolaires accueillant des enfants qui dépassent les seuils, selon Greenpeace.