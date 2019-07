Pollution de l'air : l'État bientôt condamné à indemniser les malades ?

Le système judiciaire français ne facilite pas la tâche aux plaignants, observe pour sa part Marta Torre-Schaub, juriste en droit de l'environnement à Paris 1, directrice de recherche au CNRS et directrice du réseau Droit et climat. Selon l'universitaire, "il faut saluer cette décision", même si celle-ci relève de la "politique des petits pas". La jurisprudence en matière de justice environnementale "évolue assez lentement depuis les années 1970", poursuit la juriste, pour qui les juges français "ne sont pas assez formés sur le sujet", et mettent donc du temps à accepter que la question environnementale s'invite à l'audience.





Les inégalités de moyens entre l'État et les plaignants jouent aussi contre ces derniers, estime Marta Torre-Schaub. "Lors de l'instruction qui précède le procès, tout dépend de l'accès des parties aux différentes preuves", explique-t-elle. "Or l'État a beaucoup plus de moyens, et il peut être compliqué pour les plaignants d'avoir accès aux bons experts, de leur poser les bonnes questions et de produire les bons documents."





Pourtant, si la juriste estime qu'un "assouplissement du lien de causalité" serait nécessaire pour ouvrir la voie à des indemnisations, elle considère que le système de preuve français "laisse la place à l'intime conviction et à la notion de 'faisceau d'indices", qui permettent en théorie au juge de se prononcer contre l'État "s'il y a plus de certitudes que d'incertitudes". Tout n'est donc pas qu'expertise scientifique et, conclut l'universitaire, en matière environnementale comme ailleurs, "il est surtout important d'avoir un bon avocat".