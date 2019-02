Pollution de l'air : la voiture est-elle la première responsable ?

La qualité de l'air est particulièrement mauvaise au-dessus des grandes agglomérations en France et en Europe de l'Ouest. Dans notre pays, cette pollution touche le Nord autour de Lille, la région parisienne, mais aussi la vallée du Rhône et les alentours de Marseille. La météo est également un autre facteur qui aggrave la situation.



