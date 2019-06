Pollution des bateaux dans les ports : "Les gens ont peur pour leurs enfants et pour eux-mêmes"

LCI : Quels sont les effets perceptibles de cette pollution maritime au quotidien ?

Daniel Moatti : Les gens qui habitent le port vous diront qu'il y a systématiquement de la poussière sur leur balcon ou à l'intérieur. Surtout en été, car c'est la période pendant laquelle il y a le plus de rotations de ferries entre Nice, la Corse et l'Italie. Ces poussières, certaines personnes ne les supportent pas. J'habite avec mon épouse à deux kilomètres du port et, un jour, un bateau avec des cheminées très hautes a émis des poussières jusque chez nous. Mon épouse a alors développé une bronchite. En plus de ça, nous subissons aussi les odeurs du fioul. Nous constatons que les gens qui s'installent à Nice, quand ils veulent recevoir leur famille l'été, sont surpris par la quantité de poussière. Ils ont peur pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Et ils déménagent du port au bout d’un certain temps. En adhérant à notre association, la population proteste, tout comme à Marseille, Toulon ou Ajaccio, où se trouvent aussi des associations avec lesquelles nous travaillons.

La nouvelle législation internationale pour 2020, qui fait passer le taux de souffre du fioul des navires de 3,5% à 0,5%, est-elle une avancée suffisante ?

Ce sera un peu mieux. Il faut savoir que le fioul à 3,5% est surtout utilisé par les bateaux de commerce. Les navires qui transportent des passagers utilisent du fioul à 1,5% de souffre. Ils utiliseront donc d’ici 7 mois du fioul à 0,5%. Mais si vous prenez les mers européennes nordiques, ou celles bordant les Etats-Unis, ou l’Arctique et l’Antarctique, le taux de souffre maximal est fixé à à 0,1%. Ce sont des zones à faibles émissions.