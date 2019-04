Pollution : des ONG promettent "la plus grande action de désobéissance civile" ce vendredi

C'est un secret bien gardé, et il sera dévoilé ce vendredi. Trois ONG environnementales ont annoncé "la plus grande action de désobéissance civile que nous n’ayons jamais organisée". Menée par Les Amis de la Terre, Greenpeace et Action non violente (ANV)-COP21, cette action qui aura lieu en Île-de-France toute la journée de vendredi aura pour but de cibler "la République des pollueurs", c'est-à-dire, selon les organisateurs, "la collusion entre les dirigeants politiques et les multinationales".