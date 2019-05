Une "île" de déchets plastiques retrouvée au large de la Corse en mer Méditerranée ?

François Galgani, responsable de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) à Bastia, explique : "Ce phénomène, on l'observe dans des zones à l'échelle océanique de façon permanente", c'est pourquoi on parle de "continent plastique", mais en Méditerranée "les courants sont plus forts, et les zones de convergence de plastiques sont de plus petites tailles et ne durent généralement que quelques jours voire quelques mois".





Aussi bonne soit la nouvelle de l’absence d'île de plastique dans cette partie de la Méditerranée, elle ne doit pas faire oublier le problème pour autant. Des tâches de plastiques en Méditerranée sont observées plusieurs fois dans l'année. "C'est assez commun", souligne François Galgani, qui cite ainsi d'autres zones touchées par ces nappes , comme au large de la Corse et de la Sardaigne, ou près de l'île de Rhodes en Grèce. "Ces déchets posent des problèmes en terme de faune marine, notamment pour les tortues de mer qui peuvent confondre les plastiques avec des méduses et les ingérer". "80 % des tortues de Méditerranée ont d'ailleurs été retrouvées avec des déchets dans l'estomac."