Inde : une plage touristique est recouverte de mousse polluante depuis plusieurs jours

Une mousse blanche, à l'odeur âcre, stagne depuis vendredi sur les bords d'une célèbre plage de Chennai, métropole du sud-est de l'Inde. S'accumulant sur plusieurs kilomètres de côte, elle est largement composée d'agents polluants, rejetés dans la mer du Golfe du Bengale suite à des épisodes de forte pluie. Les risques de cette mousse sont avérés mais locaux et touristes ont continué de s'y rouler, de s'y baigner et d'enchaîner les selfies, pour le quatrième jour consécutif.

Le phénomène est en effet récurrent : la mousse revient tous les ans, à la suite de la mousson qui entraînent eaux usées, phosphate, résidus de lessive et autres déchets dans la mer. Mais cette année, l'épisode est particulièrement marqué. La conséquence selon les chercheurs des fortes pluies de ces derniers jours, et du mauvais traitements des déchets en Inde. "60% des eaux usées de Chennai et d'autres grandes villes indiennes ne sont pas traitées correctement, elles partent dans la mer et voilà ce qui se passe", témoigne Pravakar Mishra auprès l'AFP.