La Méditerranée, mer européenne la plus polluée par les déchets, selon une étude

Entre 1994 et 2017, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a scruté de près la quantité de déchets marins en mer Méditerranée. Et le constat est sans appel : avec une concentration de 200 déchets au km2, elle est la mer la plus polluée du continent européen. "Dans les années 90, leur densité fluctuait autour de 100 déchets par km2", énonce Olivier Gérigny, océanographe au centre Ifremer de Toulon et autrice principale de l'étude.





Si la quantité de détritus dans la mer augmente de manière globale depuis 2009, rapporte l'Institut dans un communiqué, l'année de tous les records a été 2015, avec une concentration de 300 déchets par km2. Une hausse qui s'expliquerait par une augmentation de la production de plastique, mais aussi par un recensement des déchets plus systématique qu'avant. C'est sans surprise le plastique qui est majoritaire, représentant plus de 60 % des déchets présents dans la Méditerranée. Ces macro-déchets ont été recensés sur près de 90% de la surface échantillonnée dans les deux zones d'étude: le golfe du Lion et la côte orientale corse.