La réduction des pesticides "très en deçà des objectifs", selon la Cour des Comptes

Depuis l'objectif de réduire de moitié l'usage de pesticides en dix ans, trois plans (Ecophyto 1, Ecophyto 2 et Ecophyto 2+) ont été déroulés par les gouvernements successifs pour s'atteler à ce vaste et épineux dossier. Sans succès : entre 2009 et 2018, le recours aux pesticides a augmenté de 25 % en nombre de doses unités, rapporte Le Monde. Rien qu'en 2018, la consommation de produits phytosanitaires en agriculture a bondi de 21 %, selon un bilan des plans Ecophyto 2.

Passé ce constat de l'échec gouvernemental, la Cour des Comptes considère que "plusieurs leviers" existent pour "favoriser l'évolution des pratiques agricoles" et demande plus de transparence sur les politiques menées. Ce à quoi Edouard Philippe a répondu lundi 3 février, conformément au délai de quatre mois qui lui était imposé.

Le Premier ministre a d'abord admis que les objectifs n'étaient pas atteints avant de reprendre les mesures déployées par son gouvernement pour y remédier, comme celles contenues dans la loi Egalim d'octobre 2018 qui a encadré l'utilisation de certains pesticides. Le chef du gouvernement a ensuite rappelé que les "quantités de produits phytopharmaceutiques les plus préoccupants pour la santé et l'environnement ont diminué" de 15 et de 9 % sur deux périodes : 2009-2011 et 2016-2018.