Pollution : le fléau des trottinettes jetées à l'eau

JT 20H - Sur les trottoirs, dans les rues des grandes villes... Les trottinettes électriques sont présentes partout. Mais ils sont également jetés dans l'eau. Une pratique qui nuit à l'environnement.

C'est un phénomène de plus en plus fréquent depuis qu'il est devenu un jeu entre adolescents. Des trottinettes électriques sont jetées à l'eau. On en trouve dans la Seine à Paris, mais aussi dans le Rhône à Lyon et même au fond du Vieux-Port à Marseille. Cette activité est illégale et surtout dangereuse pour l'environnement. Les batteries qui alimentent ces deux roues contiennent des métaux lourds.



