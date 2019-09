À Paris, les véhicules diesel dépassent largement les normes européennes (même les plus récents)

À Paris, la majorité des voitures qui circulent sont diesel (64%) et récentes, dont 28% de diesels Euro 6 immatriculés après 2014. Les normes Euro, édictées par l’Union européenne, sont classées de 1 à 6, le chiffre 6 correspondant à la mise sur le marché la plus récente. Depuis septembre 2015, tous les véhicules particuliers neufs mis en circulation dans l’UE doivent être conformes à cette norme. Or, ce rapport démontre que ces diesels Euro 6 émettent six fois plus d’oxydes d’azote (NOx) que la limite imposée. Ces véhicules récents arborent la vignette Crit’Air, ce qui leur permet de circuler même en plein pic de pollution à l’ozone. En effet, la circulation différenciée en vigueur à Paris depuis cet été ne s’applique qu’aux vignettes Crit’Air 4 et 5.