Plusieurs oiseaux mazoutés retrouvés sur une plage du Finistère : que s'est-il passé ?

Après que l'un des promeneurs ait pris l'initiative de contacter la gendarmerie, samedi en fin de journée, celle-ci a délégué la direction des opérations d'investigation au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) de Corsen, rattaché à la préfecture maritime de l'Atlantique. Dans un communiqué, celle-ci affirme avoir immédiatement mobilisé des patrouilles terrestres composées de pompiers et de membres de la gendarmerie nationale, ainsi qu'une vedette de la SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer). Mais, complexifiées par la nuit tombante ainsi que la marée haute, les recherches n'ont révélé aucune pollution, ni en mer, ni sur le littoral.

Même vain résultat dimanche, où un avion de surveillance maritime Falcon 50 de la marine nationale avait été dépêché en plus d'une patrouille terrestre et de la vedette SNSM. Les recherches du Cedre (le Centre de Documentation de Recherche et d'Expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux), qui s'est en parallèle chargé d'analyser les photos prises sur zone, n'ont rien donné non plus.