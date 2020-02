Pollution plastique : cinq ans pour rendre les machines à laver plus propres... mais comment ?

Après les voitures diesel, équipées de filtres à particules, les machines à laver vont elles aussi devoir filtrer leurs rejets. Et le temps presse : en 2025, tous les lave-linges devront obligatoirement être équipés de filtres à micro-plastiques. Mais comment faire ? Quelques jours après le vote de la loi anti-gaspillage, promulguée le 11 février, les représentants de marques d'appareils rencontrent justement Brune Poirson ce lundi 17 février pour discuter du "cadre existant et les solutions qu’il est possible d’envisager".

"Bien que nous comprenions et soutenions l’objectif poursuivi par cette mesure de réduire la pollution plastique des océans, une telle disposition soulève de nombreuses questions techniques, économiques et d’utilisation – tant pour les consommateurs que pour les industriels", fait valoir la Gifam, la fédération professionnelle du secteur. Avant la rencontre, la secrétaire d'Etat à la Transition écologique a d'ailleurs confirmé que "les fabricants de machines à laver vont devoir innover pour s’adapter à ce nouveau standard".

Il a été promis aux fabricants un "bonus environnemental" s'ils anticipent et équipent leurs machines de filtres avant la date butoir, dont le montant n'a pas été précisé. Pourtant, les fabricants semblent réticents quant aux efforts d'adaptation qu'ils devront fournir face à un tel changement et aux coûts supplémentaires engendrés.

Car l'objectif est bel et bien de rendre le fonctionnement des machines à laver plus propre. Un lave-linge rejette des milliers de microparticules de plastique à chaque lavage, qui proviennent des textiles synthétiques : polyester, élasthanne, acrylique… 1900 microfibres sont libérées pour chaque vêtement lavé, selon une étude publiée dans la revue Environmental Science and Technology. D'autres études dressent un constat encore plus sévère : pour une panière entière de linge sale, ce ne sont pas moins de 700.000 microfibres qui sont éjectées, estiment de leur côté des chercheurs de l’Université de Plymouth (Royaume-Uni).

Problème, ces fibres passent directement des canalisations aux cours d'eau, sans être filtrées par les usines d'assainissement car de trop petite taille, et se retrouvent donc ensuite en mer et dans la chaîne alimentaire. Ces microparticules de plastique représentent entre 15 à 31% des 9,5 millions de tonnes de plastique rejetées chaque année en mer.