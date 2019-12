Pollution plastique : quels sont les projets les plus ambitieux pour tenter de nettoyer les océans ?

Polluant non seulement les océans et la chaîne alimentaire en se dégradant à une vitesse variant entre 100 et 1000 ans environ, ces plastiques mettent aussi en danger la faune et la flore marine. Selon la fondation Surfrider qui se bat pour la protection des océans, un million d'oiseaux et 100.000 mammifères meurent chaque année après avoir ingurgité des matières plastiques ou s'être retrouvé piégé dans un filet, un arceau ou encore un goulot. Si de plus en plus de pays mettent désormais en place des politiques visant à limiter la production de plastique, la pollution liée à cette matière devrait malgré tout doubler dans les océans d’ici 2030, atteignant 300 millions de tonnes, estime WWF. Pour tenter de nettoyer au mieux nos océans, plusieurs solutions se dessinent malgré tout. LCI vous présente trois des plus prometteuses.

Imaginé il y a plus de sept ans par un jeune entrepreneur néerlandais, le projet est ambitieux. Grâce à une barrière de flotteurs de 600 mètres de long et à une jupe sous-marine de trois mètres tirés par un navire, The Ocean Cleanup promet de parvenir à vider la moitié de la "grande zone d'ordures du Pacifique", une poubelle flottante trois fois grande comme la France, d'ici cinq ans. Cela représenterait plus de 15.000 tonnes de plastique par an, qui, une fois piégés dans l'arc formé par les flotteurs et le filet sous-marin, seraient récoltés et ramenés à terre par des bateaux-poubelles.

En phase de test depuis un an, le projet a néanmoins rencontré nombre d'échecs, en raison notamment de la fragilité initiale des flotteurs, mais aussi de son manque d'efficacité. Les déchets récoltés réussissaient en effet à s'échapper du dispositif, qui laissait par ailleurs filtrer les micro-plastiques, principaux composants de la pollution dans les océans. Début octobre, les équipes de The Ocean Cleanup ont malgré tout crié victoire : le dispositif a réussi à récolter des déchets plastiques présents dans l'océan Pacifique. "C'est la première fois que quelqu'un réussi à récolter le plastique de cette zone de l'océan. Nous pensons donc que nous pouvons réellement nettoyer les océans", s'est réjoui Boyan Slat, PDG et fondateur de The Ocean Cleanup, lors d'une conférence de presse.