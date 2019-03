Deux fois plus de plastique dans les océans d'ici 2030 : l'appel alarmant du WWF

Face à ce constat alarmant, le WWF invite tous les acteurs - producteurs, consommateurs et pouvoirs publics - à agir à des niveaux différents pour réduire la consommation de plastique, développer des matériaux alternatifs et réemployer ceux existants. L'ONG appelle les citoyens à "demander des comptes" aux acteurs publics et privés pour trouver des "solutions systémiques", et incite chacun à utiliser son "pouvoir de consommateur". Le WWF enjoint les pouvoirs publics à "convenir d'un traité international juridiquement contraignant" permettant de diminuer la pollution plastique des océans, avec des objectifs nationaux chiffrés obligeant à réduire la production, à réemployer et à recycler le plastique.





Le rapport appelle enfin les acteurs privés qui produisent, vendent et promeuvent les matières plastiques à réduire les productions inutiles, à développer des matières alternatives ou recyclables et à soutenir le mouvement de la société civile vers de meilleurs pratiques.