Recycler 100% des plastiques : ambitieux ou juste irréaliste ?

Quelques chiffres pour saisir l'ampleur du problème sont nécessaire : un Français utilise (et donc jette) environ 70 kilos de plastique par an. Selon les chiffres de Mme Gontard, au niveau mondial, 35 à 50% de ces plastiques usagés sont dispersés de façon incontrôlée dans notre environnement, 20 à 40% sont regroupés dans des stations d’enfouissement, et "le quart restant est réparti entre recyclage et incinération". Dans ce quart, 9 à 14% sont incinérés pour être transformés en énergie (la valorisation énergétique) et 14% sont recyclés. Mais 4% sont perdus au cours du processus et redeviennent des déchets classiques, et 8% sont "recyclés en circuit ouvert, c’est-à-dire pour des applications différentes - par exemple, pour faire un pull qui une fois usé ne sera plus recyclable". Ce qui donne, à l'échelle mondiale, 2% des plastiques recyclés "en circuit fermé, c’est-à-dire récupérés pour produire un matériau utilisable comme un plastique neuf et indiscernable de ce dernier".





En France, selon les chiffres de 2016 fournis par PlasticsEurope, un organisme qui réunit les producteurs de plastiques, le taux de recyclage des plastiques est de 22% (contre 31% en Europe), et le taux de valorisation (qui inclut les plastiques recyclés et les plastiques transformés en énergie) est de 65% (contre 72% en Europe). Le pays se situe donc dans la moyenne basse, très loin des pays scandinaves ou de l'Allemagne, qui affichent des taux de valorisation de près de 100% et des taux de recyclage de 21 à 43%.