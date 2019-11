Une plage recouverte de canettes à Marseille : retour sur une photo intrigante

Hécatombe sur les plages de Marseille ? C'est en tout cas ce que laisse penser une photo prise sur les côtes marseillaises et partagée plus de 16.000 fois en quelques jours. Sur cette image, on peut voir la plage de l'Huveaune dans le 8e arrondissement de la cité phocéenne entièrement recouverte de divers déchets et résidus d'algues.