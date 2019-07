Portugal : 1 300 pompiers mobilisés contre des feux de forêt

Une mobilisation exceptionnelle. Dans le centre du Portugal, plus de 1 300 pompiers et 400 véhicules étaient engagés dans la lutte contre les flammes dans la nuit de samedi à dimanche, selon le site de la Protection civile. Huit pompiers sont légèrement blessés, trois d'entre eux l'ont été dans une collision entre deux voitures de pompiers. Douze ont également été blessés dont l'un est dans un état grave et a été évacué en hélicoptère sur Lisbonne, a annoncé le commandant de la Protection civile pour la région centre, Luis Belo Costa.





Une importante partie de ce dispositif d'une ampleur rarement atteinte a été concentrée sur un grand incendie près de la commune de Vila de Rei avec quelque 800 pompiers, 245 véhicules et 13 moyens aériens mobilisés. "Seul l'incendie de Vila de Rei reste actif", a déclaré le ministre portugais de l'Intérieur Eduardo Cabrita lors d'une conférence de presse. Le front de l'incendie de Vila de Rei a parcouru environ de 25 kilomètres depuis son point d'origine.