Portugal : Plus de 1000 pompiers mobilisés contre des feux de forêt

Dans le centre du Portugal, plus de 1100 pompiers et 400 véhicules étaient engagés dans la lutte contre les flammes dans la nuit de samedi à dimanche, selon le site de la Protection civile. Sept pompiers sont légèrement blessés, trois d'entre eux l'ont été dans une collision entre deux voitures de pompiers. Un civil est dans un état grave et a été évacué en hélicoptère sur Lisbonne, a annoncé le commandant de la Protection civile pour la région centre, Luis Belo Costa.





L'armée portugaise a par ailleurs annoncé des renforts. L'état-major va envoyer vingt militaires et quatre engins pour "ouvrir des voies afin de faciliter l'accès des pompiers", selon un communiqué de l'armée. Une vingtaine d'avions et d'hélicoptères anti-incendies ont été déployés samedi mais les vols ont cessé à la tombée de la nuit sur cette région vallonnée et couverte de forêts.