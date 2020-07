Pour le nouveau maire écologiste Grégory Doucet, "il faut arrêter la LGV Lyon-Turin"

"Il ne faut pas insister sur un projet erroné. C'est le pire choix." Le nouveau maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a fustigé mercredi 1er juillet le projet de liaison ferroviaire à grande vitesse (LGV) Lyon-Turin dans un entretien au journal La Stampa. "Il faut arrêter la LGV", a assené Grégory Doucet, élu dimanche 28 juin maire de la troisième ville de France, qui se dit désireux "d'exprimer son opinion", même s'il n'a aucune prérogative sur ce projet concernant deux Etats et l'Union européenne.

"La France a trop peu investi d'argent dans le transport ferroviaire au niveau national. Et maintenant elle veut faire croire que nous relancerons l'activité avec le projet LGV, mais c'est absurde", a-t-il critiqué. "Si on la valorise, la ligne existante entre Lyon et Turin [elle permet aujourd'hui de relier les deux villes en quatre heures] est suffisante. Donc investissons d'abord là et dans le reste de la France", a insisté l'édile.