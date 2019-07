Les pneus usagés bientôt retirés des champs pour éviter que les vaches ne les mangent

Microcaoutchoucs, fils de ferraille... : les pneus en décomposition dans les champs français se retrouvent bien souvent dans les estomacs de nos vaches. Les bovins avalent involontairement des restes de pneus qui fautes d'être jetés servent notamment à maintenir les bâches d'ensilage, et ainsi chaque année 60.000 d'entre eux seraient atteints de tumeurs et d'infections. Pour lutter contre cette pollution, le ministère de la Transition écologique fait signer un engagement à la filière pneumatique ce lundi 15 juillet .





Comme le révèle Le Parisien qui cite la secrétaire d'Etat Brune Poirson, "les fabricants, comme Michelin, s'engagent à récupérer les pneus des exploitations agricoles à leurs frais". Les agriculteurs vont ainsi pouvoir se débarrasser de leurs vieux pneus, et permettre à leurs vaches de broutent de l'herbe et seulement de l'herbe. Selon le cabinet de Brune Poirson, "15.000 tonnes par an, soit 2,4 millions de pneus, vont être enlevés chaque année".