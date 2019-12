Pourquoi l'appétit sur le charbon ne devrait pas faiblir ces prochaines années

Le sort du charbon est de plus en plus lié aux décisions prises dans les capitales asiatiques

Le sort du charbon est de plus en plus lié aux décisions prises dans les capitales asiatiques - Keisuke Sadamori, directeur des marchés énergétiques et de la sécurité à l'IEA

Sous pression dans les pays développés en raison de la crise climatique et de plus en plus concurrencé dans la production d'électricité par le gaz et les renouvelables, aux coûts déclinants, l'utilisation du charbon recule aux Etats-Unis et en Europe. Il reste, et restera malgré tout dans les années à venir, la principale source d'approvisionnement en électricité dans le monde, tiré par les pays d'Asie, souligne l'AIE.

"La part de la région dans la production mondiale d’électricité au charbon est passée d’un peu plus de 20% en 1990 à près de 80% en 2019, ce qui signifie que le sort du charbon est de plus en plus lié aux décisions prises dans les capitales asiatiques", explique dans ce même communiqué Keisuke Sadamori, directeur des marchés énergétiques et de la sécurité de l'IEA.