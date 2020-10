Pourquoi la France a-t-elle rallumé ses centrales à charbon ?

L'Hexagone a arrêté en juin dernier la centrale de Fessenheim pour des raisons de vétusté, mais aussi parce que notre pays s'est engagé à baisser sa part de nucléaire. Et paradoxe, ce sont des centrales à charbon qui ont repris du service pour assurer la production. Un paradoxe écologique qui n'est pas une première depuis le début de l'automne . La centrale à charbon de Saint-Avold vient d'être activée à la demande de RTE, le gestionnaire du transport de l'électricité en France. Et depuis septembre, elle a fonctionné une vingtaine de jours, un record. Deux explications pour EDF : 22 réacteurs nucléaires sont en maintenance sur 56, mais aussi un manque de vent sur l'Europe qui a provoqué l'arrêt des éoliennes. Enfin, pour les syndicats, la fermeture de Fessenheim explique aussi ce recours aux centrales à charbon. Seule parade : réactiver les centrales à charbon, une énergie polluante, mais disponible et rapide à remettre en route.

Faire fonctionner des centrales à charbon a des conséquences environnementales mais également sanitaires. Alors peut-on s'en passer ? Pour la ministre de l'Écologie, la question ne mérite pas de débat et la fermeture des centrales à charbon , promise par l'exécutif, aura lieu comme prévu en 2022. Pourtant, un centre EDF qui gère la production d'électricité dans tout le pays reconnaît l'utilité des centrales à charbon. D'abord, parce qu'elles démarrent en moins de huit heures en cas de pénurie. Et puis dans certains cas, comme à Cordemais qui fournit du courant dans toute la Bretagne, il y a aujourd'hui très peu d'alternatives.



EDF devrait alors prendre en compte des décisions politiques fermant les centrales et continuer à alimenter le réseau. Le pays attend toujours de nouvelles sources d'énergie. Les chantiers de l'éolien en mer et le réacteur nucléaire nouvelle génération de Flamanville ont pris beaucoup de retard.