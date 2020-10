Pourquoi la France aurait tout à gagner à devenir le phare mondiale de l'écologie des solutions

Il est facile de railler les promoteurs de la sobriété et du discernement. Il est plus difficile de proposer des alternatives crédibles pour concilier la diminution des pollutions avec le développement économique. Un des arguments préférés des adeptes de l’immobilisme est de considérer la France comme un bon élève dans le domaine de l’action écologique, car nos émissions de gaz à effet de serre correspondent à seulement 1% des émissions mondiales. Bah oui, pourquoi devrions-nous en faire plus alors qu’il y a plein de "vilains" pays pollueurs plus gros que nous, qui n’en font pas plus que nous ? Et jamais nous ne pourrons maintenir notre compétitivité si nous ne continuons pas à polluer nous aussi ! Vraiment ?

En réalité, la France aurait tout à gagner à montrer l’exemple et donc à incarner le changement que nous vous voulons voir dans le monde. Nous importons 99% des énergies fossiles que nous consommons, essentiellement pour les secteurs du transport, de l’agriculture, de l’industrie et du bâtiment. Pour cela, nous dépensons chaque année entre 40 et 65 milliards d’euros suivant les cours des énergies fossiles ! Plusieurs études relayées par le think tank The Shift Project indiquent que l’Europe manquera de pétrole dans la décennie à venir du fait de la déplétion des stocks mondiaux. Certains diront que ce type de prévisions a déjà été démentie par le passé. C’est vrai, mais les pétroles et gaz de schistes qui apportent actuellement un sursis ne sont pas non plus inépuisables. Et puis il y a surtout désormais la réalité bien perceptible des catastrophes climatiques du quotidien qui s’enchaînent, s’amplifient et qui incitent à la réflexion, avant de vouloir maintenir "quoi qu’il en coûte" une économie mondiale qui repose essentiellement sur notre capacité à émettre du carbone.

Nous sommes devant un choix simple. Ne rien changer ou si peu, alors chaque gramme de C02 émis nous rapprochera vers un emballement climatique qui fera passer l’épisode Covid actuel pour une anecdote de l’Histoire. Car il serait naïf de penser que tout ira bien pour l’économie et l’emploi sur une planète transformée en étuve dans les 30 ans à venir. Ou bien nous pouvons tout changer chez nous en concentrant notre énergie créatrice pour inventer un nouveau modèle de développement, tout en ayant le courage et la lucidité d’arrêter de subventionner et de promouvoir les activités écocides.