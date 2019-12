Pourquoi la reconnaissance d'un crime d’écocide dans la loi est plus compliquée qu'il n'y paraît

Après avoir essuyé un échec en mai dernier, des députés socialistes retentent leur chance en cette fin d’année. Ils souhaitent faire reconnaître la notion de crime contre l’environnement, l’écocide, dans la loi française. Quand bien même la proposition de loi vient juste d’être rejetée en commission des lois par la majorité, "il n’est pas trop tard", selon son rapporteur, le député de Seine-Maritime Christophe Bouillon. Le texte doit être examiné en séance publique le 12 décembre prochain.

D’après la définition retenue par le groupe socialiste, plus précise que celle rédigée au mois de mai, l’écocide renvoie à une "une action concertée et délibérée tendant à causer directement des dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, commise en connaissance des conséquences qui allaient en résulter". Le crime serait passible d’une peine de vingt ans d’emprisonnement et de dix millions d’euros d’amende. "Mon objectif est de punir le crime d’écocide au niveau international, mais il y a plusieurs étapes avant cela. La France doit être exemplaire en la matière", avance Christophe Bouillon.

Le terme d’écocide, popularisé dans les années 1970 pendant la guerre du Vietnam à propos de l’utilisation de l’agent orange, a resurgi dans les discussions de juristes au début du XXIe siècle. Depuis, le débat s’est politisé. A l’occasion des élections européennes de mai dernier, les partis Génération.s et La France Insoumise se sont positionnés en faveur d’une reconnaissance du crime d’écocide par l’Europe.