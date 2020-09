Pourquoi lancer Impact Positif ?

Le tournant écologique et social pris par un nombre croissant d’entreprises ne date pas de la crise que nous traversons. Voilà maintenant plus d’une dizaine d’années que toutes les entreprises ont conscience de l’urgence de la situation. De cette urgence est aussi liée leur survie. Fin 2013, Jean-Paul Agon, le PDG de l’Oréal disait : "Les entreprises au XXIème siècle n’ont plus le choix, elles vont être de plus en plus jugées sur leur performance économique mais aussi environnementale et sociale".

Mais il n’est pas le seul à avoir pris la parole. Tous s’y sont mis à des degrés divers. La loi Pacte qui permet aujourd’hui aux entreprises d’afficher leur "raison d’être" est un accélérateur de cette démarche, mais au-delà du slogan, beaucoup dépend encore et seulement des entreprises elles seules et de l’impulsion de leurs managers. C’est à elles, à eux de tracer le chemin et de montrer la voie pour l’ensemble des collaborateurs.