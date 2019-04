Pourquoi le tunnel ferroviaire Lyon-Turin fait autant débat

Pour les opposants à la LGV Lyon-Turin, la ligne ferroviaire du Mont-Cenis est sous-utilisée, et son développement permettrait déjà un report suffisant du trafic de poids lourds vers le fret. Ils observent en effet que le trafic ferroviaire sur la ligne est inférieur aux prévisions de l'enquête publique de 2006 qui a permis la validation du projet de LGV. Celle-ci prévoyait en effet un trafic de fret ferroviaire de 16,2 millions de tonnes en 2017 sur l'actuelle ligne (dont la capacité est de 20 millions de tonnes), mais le trafic n'a jamais dépassé 3,5 millions de tonnes.





Autre prévision erronée : le nombre de poids lourds à avoir emprunté les tunnels du Fréjus et du Mont-Blanc. Évalué par l'enquête publique à 2,8 millions pour 2017, ce nombre ne s'est élevé finalement qu'à 1,4 million. Mais le Comité pour la Transalpine observe que le trafic de poids lourds entre la France et l'Italie a rebondi ces dernières années dans ces tunnels routier (+ 18,6 % dans celui du Fréjus et + 13,3 % dans celui du Mont-Blanc en 2018). À titre de comparaison, l'entreprise Telt, responsable des travaux de la LGV, estime que "grâce au Lyon-Turin, plus d'un million de camions seront retirés des routes alpines", soit plus de deux tiers du trafic actuel sur les deux tunnels, "évitant 3 millions de tonnes de CO2 par an", ce qui correspond à "l'équivalent produit par une ville de 300.000 habitants".





Un autre soutien du projet de LGV, le Président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Jean Sivardière, avance pour sa part dans Marianne que la voie ferrée actuelle ne parviendra jamais à être plus compétitive que la route pour absorber le trafic de poids lourds, même si elle est effectivement sous utilisée actuellement. Cette voie ferrée, indique-t-il, "culmine à 1.300 m d'altitude, et ses pentes exceptionnelles de 3 % interdisent le passage de trains longs et lourds, d'où de faibles performances et un coût d'exploitation très élevé qui ne permettent pas de basculer le trafic routier sur le rail". Et de citer l'exemple du tunnel ferroviaire du Lötschberg, en Suisse, qui a vu après son ouverture le trafic de fret ferroviaire passer de 3,8 millions à 11,3 millions de tonnes en quatre ans.