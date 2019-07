Pourquoi les départs de feux de forêts sont-ils plus rapidement maîtrisés ?

À l'heure où la sécheresse, la chaleur et le vent battent leur plein, l'ampleur des feux de forêts n'est plus aussi importante qu'avant. Pourtant, l'été représente une période à risque. Entre la préparation qui se fait tout au long de l'année, la surveillance maximale et dispositifs déployés, la lutte contre les incendies évolue considérablement. D'ici 2023, cela devrait encore s'améliorer au vu du nombre d'appareils qui seront à disposition des pompiers.



