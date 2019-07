Pourquoi les pays d'Asie renvoient-ils des conteneurs de déchets vers les pays développés ?

Pour de nombreux observateurs, cette situation critique est l'occasion de revoir de fond en comble notre rapport aux matières premières et aux déchets. En amont, cela signifie pour les industriels d'utiliser moins de matière en général, et davantage de matières recyclées dans leur production, notamment quand il s'agit de plastique. Notre industrie n’utilise que 350.000 tonnes de déchets plastiques recyclés sur 3,5 millions de tonnes de plastique générées chaque année, indiquait Roland Marion, chef adjoint du service "produit et efficacité matière" à l’Ademe (Agence de l’environnement et de maîtrise de l’énergie), dans 20 Minutes. En cause : le faible coût du plastique "neuf", qui dépend du prix du pétrole, par rapport à son équivalent recyclé.





A plus long terme, la solution serait enfin de tout recycler sur place, ce qui demande d'inventer tout une filière dans laquelle la réutilisation maximale de matériau recyclé deviendrait rentable, mais cela implique "d'investir dans la recherche et le développement pour avoir des processus de tri plus fins, plus efficaces, afin de gagner en qualité et d'atteindre des niveaux acceptables par certains pays", explique à l'AFP Arnaud Brunet, directeur du BIR.





"Même si l'on parvient à créer de nouvelles filières, certains matériaux poseront toujours problème, il faudrait arrêter de les produire et de les utiliser", rétorque Laura Chatel, responsable de campagne auprès de l'association environnementale Zero Waste France. Certains films plastiques et matériaux composites sont ainsi particulièrement problématiques. "Il va falloir avant tout travailler sur la réduction d'emballages, ce qui implique de distribuer les biens différemment", notamment en vrac, poursuit Laura Chatel. Et expliquer au public que tout ne se recycle pas, même avec une poubelle jaune.