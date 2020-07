Pourquoi les scientifiques capturent-ils des bébés marmottes ?

A 2.300 mètres d’altitude, dans la réserve naturelle de la Grande Sassière (Savoie), le rituel est le même chaque année depuis bientôt 30 ans. Sylvia Pardonnet est scientifique. Technicienne en milieux naturels au sein du Laboratoire de Biométrie et Biologie évolutive de l’Université Lyon 1 et du CNRS, son travail consiste à étudier la marmotte alpine dans son environnement naturel. Pendant un mois, elle et son équipe vont scruter leurs moindres faits et gestes.

"Nous sommes sur un site où il y a plein de familles de marmottes qui sont installées les unes à côté des autres. Ce qui nous intéresse, c’est de comprendre comment se composent les familles. Pour cela, nous allons regarder quels sont les individus qui ont survécu à l’hiver et qui sont toujours présents sur le territoire", explique Sylvia Pardonnet. Jumelles au cou, elle repère d’abord les terriers, puis s’en approche discrètement pour en extraire les petits. Une méthode qui peut prendre des heures. "Ils sont très naïfs. De ce fait, on peut s’en approcher assez facilement et les attraper à la main", poursuit la chercheuse.