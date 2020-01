Pourquoi les ventes de pesticides ont augmenté en 2018, malgré les engagements du gouvernement

Il s'agit là, ni plus ni moins, d'un échec. Malgré deux plans gouvernementaux successifs dont l'objectif était de diminuer leur usage, la vente de produits phytosanitaires a connu une forte hausse en 2018 dans le secteur de l'agriculture. Dans un communiqué de presse paru mardi soir, les ministères de l'Agriculture, de la Santé, de la Recherche et de la Transition écologique ont fait savoir qu'après une légère baisse en 2017, 85.876 tonnes de pesticides ont été commercialisées en 2018, soit 21% de plus que l'année précédente. Les principales substances vendues, fait savoir le rapport, sont le soufre (16 % des ventes 2018) et le glyphosate (11 % des ventes 2018).

Le nombre de doses unités (NODU) de pesticides – indicateur permettant de déterminer le nombre moyen de traitements par hectare - a quant à lui bondi de 24 % en 2018 par rapport à 2017. Dans son rapport, le gouvernement précise cependant que ces variations "sont à considérer avec précaution : il s’agit des données de vente et non d’utilisation".