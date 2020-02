Premier cas en France : 10 photos pour (tenter de) reconnaître le virus de la tomate

Le premier cas de virus de la tomate a été confirmé en France dans le département du Finistère. S'il a l'air anodin, le sujet est au contraire très sérieux et pourrait provoquer une crise grave pour l'ensemble de la filière en France. L'exploitation bretonne a ainsi été mise sous séquestre. Si ce virus ne représente aucun risque pour l’homme, il n'existe aucun traitement pour enrayer sa propagation. Lorsqu'il est détecté, tous les pieds d'une exploitation doivent être détruits et les lieux décontaminés.

Lorsque le ToBRFV, les feuilles deviennent jaunes et brunes, puis se nécrosent. Ensuite, des taches orange et marron apparaissent sur les fruits à cause d'une maturation inégale. Les fruits deviennent alors invendables et les pieds infectés finissent par mourir.