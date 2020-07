Près d'un Français sur trois admet jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture

Le nombre d'incivilités est encore plus important dans la vie de tous les jours, puisque "38% admettent qu'il leur arrive de jeter des déchets sur la voie publique", contre 27% en 2015, rapporte Vinci Autoroutes. Le jet de mégot est également "très fréquent rapporté au nombre de fumeurs", puisque 12% des Français le jettent par la fenêtre de leur voiture. "Nous sommes très nombreux à déplorer la présence de déchets dans l'espace public", admet Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroutes. "L'impact de ces d'incivilités est connu, en particulier sur la biodiversité, les eaux et les sols, la qualité de vie, mais aussi sur la sécurité des personnels routiers intervenant pour les ramasser."

Si les enjeux environnementaux prennent une place de plus en plus importante dans le débat public, certains comportements inadaptés restent encore monnaie courante. C'est notamment le cas en voiture. Selon une enquête de la Fondation Vinci Autoroutes, réalisée par Ipsos, "près d'un Français sur trois (30%) admet jeter ses déchets par la fenêtre de sa voiture sur la route des vacances". Un chiffre en baisse de 7 points par rapport à 2019, mais stable depuis 5 ans (30% également en 2015).

Face à ce fléau, la Fondation lance un spot d'une minute, intitulé "Retenez-vous", et diffusé sur internet et les réseaux sociaux (voir ci-dessous), afin "d'interpeller le grand public et faire évoluer les comportements". "Cette campagne incite chacune et chacun d'entre nous à retenir ce geste hélas trop courant, que nous soyons vacanciers, conducteurs professionnels, passagers ou plus généralement usagers de l'espace public."