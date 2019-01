Produire des œufs sans tuer 50 millions de poussins mâles par an : c'est possible en Allemagne, et bientôt en France ?

Dans une ferme de poules pondeuses, un poussin mâle n'a que peu d'intérêt. Et pour cause : il ne pondra jamais, et l'élever pour en faire un poulet à viande n'est pas rentable. Conséquence : on estime à environ 50 millions le nombre de poussins mâles éliminés en France chaque année. Des milliards à l'échelle mondiale. Des leur naissance, les volatiles sont examinés à la main, et éliminés si ce sont des mâles. Les techniques varient mais la finalité est la même : asphyxie, broyage, gazage ou électrocution. Une récente innovation pourrait mettre fin à ce massacre inutile.