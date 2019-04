Protection des oiseaux : la LPO va porter plainte contre la France

Habituée aux victoires en justice contre l’Etat, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a décidé de déposer une plainte contre la France auprès de l’Union européenne, dévoile Le Parisien ce lundi 1er avril. Motif de la plainte : le non-respect par l’Etat de la directive Oiseaux.





Ce texte, datant du 2 avril 1979, demande aux Etats membres de veiller à la protection de certaines espèces, déterminant quels oiseaux peuvent être chassés ou non, et sous quelles conditions. Par exemple, de quand à quand en fonction des périodes de migration et de reproduction. "Or, la LPO accuse la France de n’en faire qu’à sa tête depuis des années pour satisfaire les chasseurs", rapporte Le Parisien.