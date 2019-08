Pyrénées-Orientales : de l'eau de mer dans les nappes phréatiques

Entre tourisme, particuliers et agriculture, les réserves d'eau douce sont menacées dans les Pyrénées-Orientales. Sursollicité par l'homme, le niveau de la nappe baisse et l'eau salée s'infiltre de plus en plus rapidement. Partout, le constat est édifiant. Les habitants du littoral méditerranéen devront donc multiplier les efforts pour espérer ralentir la progression du sel dans les réserves d'eau douce.



