Pyrénées : sur la piste des ours

Il y a encore quelques siècles, on comptait des ours par milliers sur notre territoire. De nos jours, ils se cachent dans les Pyrénées où on en a recensé quarante en 2018. Sa présence nourrit fantasmes et passions, tant il est rare à se montrer. Nos journalistes se sont rendus dans les Hautes-Pyrénées, sur la piste de l'ours sauvage.



