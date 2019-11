Qu'est-ce que le "fuel tankering", cette technique très polluante utilisée par 1 avion sur 5 en Europe ?

Les automobilistes avertis le savent : pour ménager son porte-monnaie, mieux vaut ne pas faire le plein sur l'autoroute. Les compagnies aériennes, utilisent la même stratégie. Pour éviter de payer trop cher leur kérosène dans certains pays, elles préfèrent surcharger leurs appareils au décollage avec plusieurs tonnes de carburant supplémentaires, afin de ne pas avoir à faire le plein après l'atterrissage.

Or, plus un avion est lourd et plus il pollue. Des millions de tonnes de CO2 seraient ainsi relâchées chaque année dans l'atmosphère pour permettre aux compagnies aériennes de gagner quelques centaines d'euros par vol... voire quelques dizaines, révèle la BBC.