Qu’est-ce que le principe pollueur-payeur, élargi notamment aux secteurs du BTP et du tabac ?

Objectif : obliger les industriels à contribuer financièrement à la gestion et au recyclage des déchets liés à la construction ou à la démolition dans le secteur du BTP, et à la récupération des mégots dans celui du tabac. Une mesure significative puisque le BTP est la principale source de déchets aujourd’hui en France avec 227 millions de tonnes de déchets par an, d’après le ministère de la Transition écologique.

De nouvelles filières régies sous le principe du pollueur-payeur. Mercredi 18 décembre, dans le cadre de l’examen du projet de loi anti-gaspillage, les députés ont voté à l’unanimité l’instauration de ce principe de responsabilité dans plusieurs secteurs, notamment ceux du bâtiment et travaux publics (BTP) en 2022 et du tabac en 2021.

Pour comprendre ce qu’implique le principe pollueur-payeur, il s’agit de remonter à ses origines. "Aux fondements, c’est un principe économique", rappelle Sandrine Maljean-Dubois, chercheuse au CNRS et spécialiste en droit international de l’environnement. En effet, le premier à l’avoir défendu est un économiste de profession, l’Anglais Arthur Cecil Pigou. En 1920, ce dernier développe la "théorie des externalités" et l’ambition de faire payer au pollueur une taxe couvrant non seulement le coût de production mais aussi le coût social, c’est-à-dire celui du dommage environnemental causé. Dans le jargon économique, l’externalité désigne cette différence entre le coût de production et le coût social.