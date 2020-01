Quatre questions sur la fin annoncée du broyage des poussins mâles

Chaque année en France, 40 millions de poussins mâles sont tués par l’industrie agro-alimentaire, selon les estimations de l’association de défense animale L214. Ne pondant pas d’œufs et considérés comme trop chers à élever, ils sont jugés inutiles dans la filière de la ponte et bons à être jetés. En pratique, broyés ou asphyxiés.

En effet, l’entreprise s’essaie au sexage in ovo à l’aide de biomarqueurs et non d’un spectroscope, comme peuvent le faire les Allemands. Concrètement, la méthode consiste à jouer sur la transparence de la coquille afin de trier les œufs sans la percer. Aujourd’hui, la société parvient à un taux de réussite de 95 %, les 5 % restants étant dus à un défaut de matériel, selon la cheffe du Bureau de la protection animale.

Pour ce qui est de la sélection des œufs au stade embryonnaire pour ne garder que les femelles pondeuses, celle-ci n’a pas encore passé la porte du laboratoire en France. C’est probablement pourquoi Didier Guillaume a estimé ce mardi matin que cette technique "ne marche pas à grande échelle". "Plusieurs industriels et chercheurs travaillent sur ces méthodes", assure Clara Marcé. Et une technique retient particulièrement l’attention du ministère de l’Agriculture : celle de la société française Tronico, dont les travaux sont aujourd’hui financés par FranceAgriMer à hauteur de 4,3 millions d’euros.

Un "consortium franco-allemand" sur le broyage des poussins mâles a été initié le 13 janvier dernier à Berlin, à l’occasion du Conseil des ministres franco-allemand. Objectif : développer une "coopération en matière de technologie et de recherche", une "rencontre commune des filières" mais aussi adopter une "feuille de route" quant aux alternatives existantes au broyage des poussins. L’Allemagne, qui a un peu d’avance sur le sujet puisqu’elle a déjà pratiqué la technique du sexage in ovo, aura probablement un retour d’expérience à partager, d’après Clara Marcé, qui précise que "le groupe de travail est ouvert à tous Etats-membres de l'Union européenne qui souhaitent y participer".

Des associations de défense des animaux ont d’ores et déjà réagi à l’annonce gouvernementale et ont déploré la poursuite du broyage des canetons femelles non-utilisés pour la production de foie gras. C’est le cas de Brigitte Gothière, cofondatrice de L214, qui a déclaré dans un communiqué que "le ministre ne s’est par ailleurs toujours pas exprimé sur l’interdiction éventuelle du broyage des canetons femelles". Sur ce sujet, Clara Marcé avance que "la recherche financée jusqu’à présent était fondée sur une seule espèce" mais que l’objectif à terme est d’étendre l’interdiction à d’autres espèces, et notamment aux canetons femelles. "La destruction des canes femelles est moins systématique que pour les poussins car elles sont plus valorisées sur le marché", argumente la chef du Bureau de la protection animale, ajoutant que ce volet-là "n’est pas oublié" par le gouvernement.