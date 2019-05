Quatre questions sur le fichage illégal de personnalités dont est accusé Monsanto

Les personnes qui font l'objet de ce fichage sont pour près de moitié des gens de presse. Sur les 200 personnes listées figurent en effet "une centaine de journalistes" précise Le Monde, qui a eu accès à un document du cabinet de lobbying et de relations publiques Fleishman-Hillard. Cinq journalistes de ce journal y figurent, ainsi que deux journalistes de France Inter. Plus généralement, les "professionnels couvrant les questions environnement et agriculture pour les quotidiens, mais aussi ceux des agences de presse, des radios, des chaînes de télévision" y sont répertoriés, précise le quotidien du soir.





On y retrouve également 25 députés, eurodéputés français, et ministres, qui étaient alors en place lors de la constitution du fichier en 2016. Stéphane Le Foll, qui était alors ministre de l'Agriculture, Ségolène Royal, à l'Environnement, et Marisol Touraine, à la Santé, y sont inscrit. On retrouve aussi des ministres actuels, comme Bruno Le Maire, ministre de l'Économie.





Enfin y figurent aussi des représentants d'organisation agricoles, comme la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ou la Confédération paysanne, et des ONG telle que l’Association pour la promotion d’une agriculture durable, ou la Ligue contre le Cancer (qui est déclarée "anti-Monsanto")