Que font les Japonais des baleines qu'ils chassent ?

L'annonce détonne. Lundi 1er juillet, le Japon s'est retiré de la Commission baleinière internationale (CBI) et "relance" la chasse commerciale à la baleine. La nouvelle peut choquer et peut paraître surprenante.





Les Japonais sont de moins en moins friands de la viande du cétacé. S'ils en consommaient environ 220 000 tonnes dans les années 1960, aujourd'hui les prises ne dépassent pas les 5 000 tonnes. Selon un rapport du ministère japonais de l’Agriculture, des forêts et des pêches, "la portion de baleine consommée par personne et par an n’atteint même pas à 100 g depuis 1987", rapporte le quotidien japonais Asahi Shimbun. La coutume de manger de la baleine, une source de protéines populaire après la Seconde guerre mondiale, ne séduit plus les jeunes générations. Résultat : des milliers de tonnes de viande de cétacé sont invendues faute de consommateurs. Des stocks qui sont alors distribués gratuitement ou revendus à bas prix dans les hôpitaux, les écoles ou les grandes groupes de restauration.