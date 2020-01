Que recouvre le préjudice écologique, invoqué pour la pollution de l’usine Metaleurop ?

574 millions d’euros ont été demandés à l’Etat vendredi 17 janvier par les élus de la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, dans le Pas-de-Calais. Ces derniers invoquent le préjudice écologique subi par leurs 14 communes à cause de la pollution de l’usine Metaleurop, implantée dans le bassin minier du nord de la France et fermée en 2003. Pendant son fonctionnement, entre 1894 et 2003, la fonderie classée Seveso produisait 130.000 tonnes de plomb, 100.00 tonnes de zinc et 250.000 d’acide sulfurique par an et rejetait des substances hautement toxiques dans l’environnement. La somme conséquente de 574 millions d’euros correspond à l’entière prise en charge de la dépollution des sols, estiment les requérants.