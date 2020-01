Quel bilan pour les zones à faibles émissions, interdisant les véhicules les plus polluants ?

En France, ce sont les vignettes Crit’Air attribuées à chaque véhicule (de 1 à 5, du moins au plus polluant) qui détermine qui est en mesure de circuler dans la ZFE. Ainsi à Paris, la ZFE recouvre toute la ville depuis 2015 et s’est étendue au Grand Paris en juillet dernier. Cette interdiction concerne les véhicules de catégorie "non classés" et Crit’Air 5, ainsi que Crit’Air 4 pour Paris intra- muros.

À l’inverse à Lisbonne, une étude menée également en 2013 dresse que l’instauration d’une telle zone dans la ville a entraîné la réduction des émissions de PM10 de 20 % et des oxydes d’azote de 8 M en un an dans la zone 1. À Paris, l’instauration de la ZFE étant trop récente, l’association Airparif a estimé son impact à travers des prévisions. Dans la zone du Grand Paris, l’exclusion de 1 % des véhicules les plus polluants (non classés et Crit’Air 5) permettrait une baisse de 3 % des oxydes d’azote, de 2 % des PM10 et de 3 % des PM2,5. Dans Paris intra-muros, l’interdiction à 5 % des véhicules (non classés, Crit’Air 4 et 5) entraînerait une réduction plus drastique de la pollution, soit de 19 % des oxydes d’azote, de 8 % des PM10 et de 13 % des PM2,5.

En France, les véhicules utilisant un carburant fossile, les diesel et à essence, doivent être définitivement interdits à la vente à l’horizon 2040, en accord avec l’objectif de la neutralité carbone dix ans plus tard. Les vieux diesels, datant d’avant 2006, ont été eux retirés du marché au mois de juillet dernier.