Quels sont les animaux les plus dangereux pour l'Homme ?

Un Français a été tué par un ours le 15 août, alors qu'il faisait un bivouac au Canada. Un accident rarissime qui soulève la question sur l'animal le plus dangereux pour l'Homme. Les plus méchants ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Un requin, par exemple, tue dix personnes par an. C'est cinquante fois moins que l'hippopotame.



