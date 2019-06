Radioactivité "anormalement élevée" dans la Loire : l'Autorité de sûreté nucléaire va enquêter

A quel point ces relevés sont-ils inhabituels ? Selon l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), bras technique de l'ASN, les niveaux de tritium "habituellement observés" dans les eaux de surface sont, en dehors de toute source d'émission de tritium, de 1 Bq/L à quelques Bq/L. Cela monte à "de quelques Bq/L à plusieurs dizaines de Bq/L en aval des centrales nucléaires", et "de quelques dizaines à quelques centaines de Bq/L autour des certaines installations (centres CEA de Marcoule et Valduc, site Orano de la Hague)". Le prélèvement de 310 Bq/L, effectué en janvier 2019, dépasse donc les "plusieurs dizaines de Bq/L" habituellement observés.





Ces relevés dépassent-ils les seuils en vigueur ? Les seuils d'enquête oui, mais pas les seuils sanitaires. En effet, "le code de la santé publique fixe une référence de qualité de 100 Bq/L pour le tritium, qui ne représente pas une limite sanitaire mais un seuil qui, lorsqu'il est dépassé, entraîne une investigation complémentaire pour caractériser la radioactivité de l'eau", indique l'IRSN à l'AFP. Le collectif Loire Vienne Zéro Nucléaire et l'ACRO demandent donc "une enquête pour déterminer l'origine de cette valeur exceptionnelle", indiquent les associations, qui s'interrogent sur la survenue d'un éventuel "incident".





Où se situe alors le seuil sanitaire ? L'Organisation Mondiale de la Santé recommande "une valeur guide de 10.000 Bq/L pour le tritium dans l'eau de boisson, à considérer en cas de consommation permanente de l'eau". Cependant, précise l'AFP, dans un rapport demandé par l'Association nationale des commissions locales d'information nucléaire, un scientifique du CNRS concluait en 2010 à une "sous-estimation" par "les instances de radioprotection" de "la toxicité" du tritium. Il estimait par ailleurs que "le manque de données" sur des "effets cancérogènes du tritium (...) est flagrant", selon ce rapport.